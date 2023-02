Calcio: Frosinone. Grosso'Parma grande squadra,concentrato sul presente' (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Abbiamo una bellissima sfida da giocare davanti ai nostri tifosi e vogliamo dare il meglio" Frosinone - La Serie A è sempre più vicina. L'ipoteca che il Frosinone ha messo sulla promozione diretta è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Abbiamo una bellissima sfida da giocare davanti ai nostri tifosi e vogliamo dare il meglio"- La Serie A è sempre più vicina. L'ipoteca che ilha messo sulla promozione diretta è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Frosinone. Grosso'Parma grande squadra,concentrato sul presente' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Parma. Pecchia 'Sfida Frosinone stimolante, uniti e fiduciosi' - sportface2016 : Frosinone, #Grosso: “Siamo concentrati solo sul Parma, vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi” - SciabolataFFP : Anche in questo caso si tratta del miglior risultato assoluto nel panorama del calcio professionistico italiano, co… - AgiproNews : Serie B, Frosinone-Parma: Grosso favorito per blindare il primo posto, in quota Buffon e compagni cercano il primo… -