Calcio femminile | Italia non al top nell’Arnold Clark Cup 2023 | troppe disattenzioni e pochi lampi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di bilancio per la Nazionale dial termine dell’ArnoldCup, torneo a inviti che oltre alle azzurre ha visto Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. Le azzurre hanno raccolto due sconfitte e una vittoria nell’esperienza in terra inglese e la sensazione è quella di una squadra che deve un po’ ritrovarsi. Nel corso dei tre match si è notato dalla formazione tricolore una tendenza all’imprecisione sia in rifinitura che nell’organizzazione in fase di non possesso palla. I gol subìti sono stati per lo più dovuti a grosse ingenuità del reparto arretrato e a poca decisione nel fare filtro a centrocampo. Un aspetto che andrà assolutamente corretto, pensando alla fase finale dei Mondiali in Australia/Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Un’che, quindi, deve essere più ...