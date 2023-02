Calcio: Europa League, Roma-Salisburgo 2-0 dopo il primo tempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - La Roma conduce per 2-0 sul Salisburgo al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere sin qui la partita le reti di Belotti al 33' e Dybala al 40'. All'andata gli austriaci vinsero per 1-0. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - Laconduce per 2-0 sulal termine deldel match di ritorno del playoff di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere sin qui la partita le reti di Belotti al 33' e Dybala al 40'. All'andata gli austriaci vinsero per 1-0.

