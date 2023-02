Calcio: Europa League, Nantes-Juventus 0-2 alla fine del primo tempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nantes, 23 feb. - (Adnkronos) - La Juventus è in vantaggio per 2-0 sul Nantes al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League in corso di svolgimento allo stadio della Beaujoire della città francese. A decidere sin qui il match la doppietta di Di Maria, a segno al 5' e al 20' su rigore. Padroni di casa in 10 dal 18' per l'espulsione di Pallois. Il match d'andata all'Allianz Stadium finì 1-1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldel match di ritorno del playoff diin corso di svolgimento allo stadio della Beaujoire della città francese. A decidere sin qui il match la doppietta di Di Maria, a segno al 5' e al 20' su rigore. Padroni di casa in 10 dal 18' per l'espulsione di Pallois. Il match d'andata all'Allianz Stadium finì 1-1.

