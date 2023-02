Calcio: Europa League, Allegri sceglie Kean dal 1' contro il Nantes, Vlahovic in panchina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nantes, 23 feb. - (Adnkronos) - Obbligatorio vincere per la Juventus a Nantes, dopo l'1-1 all'andata nel playoff di Europa League. Privo di Chiesa, Milik, Miretti e Pogba, Allegri sceglie dall'inizio Kean (e non Vlahovic) con Di Maria a supporto. Sulle fasce De Sciglio e Kostic, gioca Locatelli in regia. Kombouaré schiera Delort rifornito da Blas e dalle novità Mollet e Simon. Questi gli 11 iniziali: Nantes (4-2-3-1): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois, Centonze; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Simon; Delort. All. Kombouaré JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. All. Allegri Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - Obbligatorio vincere per la Juventus a, dopo l'1-1 all'andata nel playoff di. Privo di Chiesa, Milik, Miretti e Pogba,dall'inizio(e non) con Di Maria a supporto. Sulle fasce De Sciglio e Kostic, gioca Locatelli in regia. Kombouaré schiera Delort rifornito da Blas e dalle novità Mollet e Simon. Questi gli 11 iniziali:(4-2-3-1): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois, Centonze; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Simon; Delort. All. Kombouaré JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria;. All.

