Calcio, Europa League 2023: Roma-Salisburgo 2-0. Capitolini agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Roma ribalta l’esito del match d’andata e, dopo la sconfitta patita in Austria sette giorni fa per 1-0, batte nella notte dell’Olimpico il Salisburgo per 2-0 nel ritorno dei play-off dell’Europa League 2023 di Calcio, qualificandosi agli ottavi di finale. La rimonta capitolina è griffata dalle reti di Belotti al 33? e Dybala al 40?. Nel primo tempo inizio di marca giallorossa con Dybala che al 9? impegna il portiere avversario ed al 10? centra la traversa di testa. Al quarto d’ora la Roma reclama un rigore ma il VAR nega la massima punizione ai Capitolini. Al 33? Belotti sblocca la contesa al termine di una bella azione corale e questa volta il VAR premia la Roma. Sulle ali dell’entusiasmo i ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laribalta l’esito del match d’andata e, dopo la sconfitta patita in Austria sette giorni fa per 1-0, batte nella notte dell’Olimpico ilper 2-0 nel ritorno dei play-off dell’di, qualificandosidi finale. La rimonta capitolina è griffata dalle reti di Belotti al 33? e Dybala al 40?. Nel primo tempo inizio di marca giallorossa con Dybala che al 9? impegna il portiere avversario ed al 10? centra la traversa di testa. Al quarto d’ora lareclama un rigore ma il VAR nega la massima punizione ai. Al 33? Belotti sblocca la contesa al termine di una bella azione corale e questa volta il VAR premia la. Sulle ali dell’entusiasmo i ...

