**Calcio: Conference League, Fiorentina-Braga 3-2, viola agli ottavi**

Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League. Dopo la vittoria per 4-0 conquistata all'andata in Portogallo i viola si impongono al Braga anche al ritorno con il punteggio di 3-2 in un match disputato allo stadio 'Artemio Franchi'. Al doppio vantaggio dei lusitani con Castro al 17' e Djalo al 34', replicano Mandragora al 37', Saponara al 58' e Cabral all'83'.

