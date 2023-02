Calcio: Conference League, Cluj-Lazio 0-0 dopo il primo tempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cluj, 23 feb. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Cluj-Lazio, ritorno del playoff di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio Constantin R?dulescu di Cluj-Napoca. All'andata all'Olimpico vittoria per 1-0 dei biancocelesti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, ritorno del playoff di, in corso di svolgimento allo stadio Constantin R?dulescu di-Napoca. All'andata all'Olimpico vittoria per 1-0 dei biancocelesti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Calcio: Conference League, Cluj-Lazio 0-0 dopo il primo tempo - - CorSport : ? #LuisAlberto vicino al vantaggio ??? La #Lazio cerca la qualificazione contro il #Cluj ?? Segui la partita LIVE - livesport4hd : ?DIRETTA? Lazio in Diretta Streaming Gratis ?? Lazio partite calcio oggi Lazio | Cluj vs Lazio Diretta stream e TV E… - sportli26181512 : LIVE Cluj-Lazio 0-0: Sarri con Vecino a centrocampo e Romero in attacco - sportli26181512 : Sorteggi ottavi di Conference League: dove vederli e come funzionano: Saranno 16 squadre coinvolte nel sorteggio pe… -