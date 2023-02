Calcio: Allegri, 'non era facile vincere a Nantes, Di Maria un campione' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nantes, 23 feb. - (Adnkronos) - "Sono contento della prestazione perché non era una partita facile, dopo il risultato dell'andata. Qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, dopo il 2-0 e con loro in dieci siamo stati agevolati". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 3-0 a Nantes che qualifica i bianconeri agli ottavi di finale di Europa League. A trascinare la squadra Angel Di Maria, autore di una tripletta. "I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice. Quando hai un giocatore così alza il livello della squadra, gli altri sono più tranquilli e vede delle cose che gli altri non vedono", aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima di elogiare anche la prova di Nicolò Fagioli. "Lui, Miretti - quelli che hanno giocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) - "Sono contento della prestazione perché non era una partita, dopo il risultato dell'andata. Qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, dopo il 2-0 e con loro in dieci siamo stati agevolati". Così l'allenatore della Juventus Massimilianodopo la vittoria per 3-0 ache qualifica i bianconeri agli ottavi di finale di Europa League. A trascinare la squadra Angel Di, autore di una tripletta. "I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice. Quando hai un giocatore così alza il livello della squadra, gli altri sono più tranquilli e vede delle cose che gli altri non vedono", aggiungeai microfoni di Sky Sport prima di elogiare anche la prova di Nicolò Fagioli. "Lui, Miretti - quelli che hanno giocato ...

