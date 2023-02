Cadavere di un uomo ritrovato nel Tarantino. Segni di violenza sul corpo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Cadavere di un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato questa mattina in una scarpata nelle campagne di Manduria (Taranto) . Sul corpo, a quanto si apprende, ci sarebbero ferite... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildi undi età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato questa mattina in una scarpata nelle campagne di Manduria (Taranto) . Sul, a quanto si apprende, ci sarebbero ferite...

