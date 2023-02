(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un uomo è stato trovato morto stamattina in unadelle campagna di Manduria, in provincia di Taranto. Secondo quanto si apprende l’uomo avrebbe tra i 25 e i 30 anni; ilnon è ancora stato identificato. Sul corpo sono stati riscontrati segni di violenza ma non si è in grado ancora di ricostruire se siano dovuti alla caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e del nucleo scientifico del comando provinciale di Taranto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La morte sembrerebbe risalire a poche ore fa: è stata disposta l’autopsia. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Cadavere di un ragazzo trovato in una scarpata: era morto da poco Il corpo di un giovane, tra i 25 e i 30 anni, è… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Trovato il cadavere di un giovane con segni di violenza sul corpo nelle campagne di Manduria @TgrRai - qnazionale : Manduria, cadavere di un giovane in una scarpata: segni di violenze - TgrRaiPuglia : Trovato il cadavere di un giovane con segni di violenza sul corpo nelle campagne di Manduria @TgrRai - lavocemanduria : Cadavere di un giovane trovato nelle campagne di Manduria -

...e per questo in fase di sperimentazione. Una fase di test prolungata la sua, ma, come vi ... ma se la creatura sacrificata la distruggiamo pure, beh, conta come "" per le carte che ...La trama: Roma, 1830, sotto il papato di Pio VIII: Rugantino,popolano un po' spaccone e ... Quando Gnecco viene ucciso da un criminale, Rugantino si fa trovare accanto ale si ...

Cadavere di un ragazzo trovato a Manduria in una scarpata: segni ... Virgilio Notizie

Cadavere di un giovane trovato nelle campagne di Manduria LaVoce

Cadavere di un giovane in una scarpata. Ipotesi omicidio Tarantini Time

Manduria, cadavere di un giovane in una scarpata: segni di violenze QUOTIDIANO NAZIONALE

Pesaro, 27enne trovato morto in casa con segni di coltellate Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Condanne a 20 anni di reclusione per Dario Sarcina, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio del 24enne Michele Cilli, e a sei anni per Cosimo Damiano Borraccino, accusato ...