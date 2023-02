Cadavere con segni di violenza in scarpata nel Tarantino (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Cadavere di un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato questa mattina in una scarpata nelle campagne di Manduria (Taranto). Sul corpo, a quanto si apprende, ci sarebbero ferite e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildi un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato questa mattina in unanelle campagne di Manduria (Taranto). Sul corpo, a quanto si apprende, ci sarebbero ferite e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiPuglia : Trovato il cadavere di un giovane con segni di violenza sul corpo nelle campagne di Manduria @TgrRai - iconanews : Cadavere con segni di violenza in scarpata nel Tarantino - News24_it : Cadavere con segni di violenza in scarpata nel Tarantino - LaGazzettaWeb : Manduria (Ta), trovato cadavere di un uomo in una scarpata, con ferite e segni di violenza - setidicessi : Quando morirò, e sarò stesa su un letto, elegantissima, con i miei occhi chiusi e il mio corpo cadavere, mi piacere… -