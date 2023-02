Buoni segnali dalla fotocamera Samsung Galaxy S23 rispetto ad iPhone 14 (Di giovedì 23 febbraio 2023) I confronti tra i Samsung Galaxy S23 ed i vari iPhone 14 sono costanti, al punto che oggi tocca concentrarsi sui rispettivi top di gamma delle due famiglie. In particolare, dopo aver analizzato l’andamento delle vendite del nuovo arrivato in settimana, prendendo spunto dai dati sui preordini registrati in Francia in questi giorni, stavolta tocca focalizzarsi sulla fotocamera. In particolare, è giusto evidenziare come il nuovo aggiornamento impostato su One UI 5.1 e sulla relativa interfaccia generi un ridotto ritardo dell’otturatore della fotocamera. Primo raffronto Samsung Galaxy S23 Ultra ed iPhone 14 Pro Max sul ritardo dell’otturatore della fotocamera Il presupposto dal quale partire oggi è molto importante, perché allo stato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) I confronti tra iS23 ed i vari14 sono costanti, al punto che oggi tocca concentrarsi sui rispettivi top di gamma delle due famiglie. In particolare, dopo aver analizzato l’andamento delle vendite del nuovo arrivato in settimana, prendendo spunto dai dati sui preordini registrati in Francia in questi giorni, stavolta tocca focalizzarsi sulla. In particolare, è giusto evidenziare come il nuovo aggiornamento impostato su One UI 5.1 e sulla relativa interfaccia generi un ridotto ritardo dell’otturatore della. Primo raffrontoS23 Ultra ed14 Pro Max sul ritardo dell’otturatore dellaIl presupposto dal quale partire oggi è molto importante, perché allo stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franchito1897 : @NicolaBalice Potrebbe esser presa in considerazione se il ragazzo dà buoni segnali? - romanewseu : #Roma, arrivano buoni segnali da #Dybala - MariaDiMaria16 : RT @meandmilli: Anche da @ mondodelreality arrivano buoni segnali. Continuiamo così perché non possiamo rischiare NIENTE! Tutta Sparta per… - meandmilli : Anche da @ mondodelreality arrivano buoni segnali. Continuiamo così perché non possiamo rischiare NIENTE! Tutta Spa… - valtergiuliani1 : @FedericoDav_SSL Pedro non so sicuro sia in condizioni di giocare ora il dubbio è Lukita o Cancellieri che ha comun… -