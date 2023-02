Buona o cattiva? I Paesi più fragili scoprono il vero volto della Cina ? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima quasi un cavaliere bianco, tutto generosità a buon mercato. Poi, quando il vento gira, anche il volto della Cina cambia. Eccola la metamorfosi del più grande finanziatore globale delle economie più fragili, o meglio, non avanzate, che, come raccontato da Formiche.net, da una parte ha elargito fior di prestiti ai Paesi in via di sviluppo, salvo poi richiedere il tutto indietro al primo cenno di morosità. Il tema è attuale, tanto da essere uno dei punti all’ordine del giorno del G20 in India, al via tra poche ore a Bangalore. E oggetto di analisi sull’autorevole rivista Foreign Policy, nella quale si dà conto proprio dell’ambiguità tutta cinese in materia di aiuti all’economia. “Nell’arco di un decennio, la Cina è emersa come una gigantesca banca preferita dai ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima quasi un cavaliere bianco, tutto generosità a buon mercato. Poi, quando il vento gira, anche ilcambia. Eccola la metamorfosi del più grande finanziatore globale delle economie più, o meglio, non avanzate, che, come raccontato da Formiche.net, da una parte ha elargito fior di prestiti aiin via di sviluppo, salvo poi richiedere il tutto indietro al primo cenno di morosità. Il tema è attuale, tanto da essere uno dei punti all’ordine del giorno del G20 in India, al via tra poche ore a Bangalore. E oggetto di analisi sull’autorevole rivista Foreign Policy, nella quale si dà conto proprio dell’ambiguità tutta cinese in materia di aiuti all’economia. “Nell’arco di un decennio, laè emersa come una gigantesca banca preferita dai ...

