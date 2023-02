Buon compleanno a… Benjamin Henrichs

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli auguri didi oggi a, terzino tedesco di proprietà del Red Bull Salisburgo Oggicompie 26 anni. Ieri sera il suo RasenBall Leipzig, più comunemente chiamato RB Lipsia o semplicemente Lipsia, ha affrontato il Manchester City per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che lui ha vissuto partendo dalla panchina. Entrato dopo l’intervallo, non è un’esagerazione dire che ha cambiato la partita. Il Lipsia ha impattato 1-1 e lui è andato due volte vicino al gol. Niente male, ci sono state sicuramente celebrazioni meno piacevoli.Ventisei anni sono un’età dove probabilmente un bilancio sarebbe prematuro, se non avessi maturato precedentemente tali aspettative che qualcuno intorno a te, se non tu in prima persona, qualche riflessione ...