Bufera sul ministro Valditara, dopo il suo attacco alla preside di Firenze (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un nuovo caso politico agita la maggioranza di Governo in seguito alle proteste contro il ministro Valditara da parte dell’opposizione. Il titolare dell’Istruzione ha stigmatizzato come “impropria” e “strumentale“, e si dice pronto, se necessario, a “prendere misure“, una lettera della preside del liceo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. La docente ha scritto agli studenti rimarcando il pericolo di uno strisciante fascismo nell’Italia di oggi. Questo a seguito di una violenta aggressione, un vero e proprio agguato, subito il 18 febbraio da alcuni ragazzi del liceo Michelangelo di Firenze davanti a scuola. A opera di giovani di Azione studentesca, organizzazione di destra vicina a Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un nuovo caso politico agita la maggioranza di Governo in seguito alle proteste contro ilda parte dell’opposizione. Il titolare dell’Istruzione ha stigmatizzato come “impropria” e “strumentale“, e si dice pronto, se necessario, a “prendere misure“, una lettera delladel liceo Da Vinci di, Annalisa Savino. La docente ha scritto agli studenti rimarcando il pericolo di uno strisciante fascismo nell’Italia di oggi. Questo a seguito di una violenta aggressione, un vero e proprio agguato, subito il 18 febbraio da alcuni ragazzi del liceo Michelangelo didavanti a scuola. A opera di giovani di Azione studentesca, organizzazione di destra vicina a Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Ildell’Istruzione, Giuseppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriziaOrlan11 : RT @artedipulire: Scontro al liceo, Valditara: “Impropria la lettera della preside, nessun pericolo fascista”. Bufera sul ministro Il mini… - artedipulire : Scontro al liceo, Valditara: “Impropria la lettera della preside, nessun pericolo fascista”. Bufera sul ministro I… - StigmabaseF : [IT] Bufera su La Russa per la frase sul dispiacere di avere un figlio gay. Ma lui replica: La notizia, di ieri, ha… - repubblica : Stati Uniti, bufera sul giornalista della Cnn: 'Le donne dopo i 40 non sono più al meglio' - avespartacus : RT @sportmediaset: Bufera sul Benfica, sospetta corruzione per entrare in Champions League #Benfica #Portogallo -