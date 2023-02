Bruxelles ai ferri corti con la Cina | “Via TikTok dai cellulari dei nostri dipendenti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb – L’Unione europea ha un problema con, l’app popolare soprattutto tra giovani e giovanissimi. Non potendo interdire – almeno per il momento – l’uso della piattaforma ai 125 milioni di utenti del Vecchio continente che l’hanno installata sui propri, la Commissione Ue ha però deciso di iniziare dalle basi. Stamattina, infatti, tutti i funzionari dell’Unione europea hanno ricevuto un’email molto particolare. La missiva contiene la richiesta di disinstallareda tutti i dispositivi aziendali utilizzati daidell’Unione, come tablet e smartphone. Il motivo? Garantire la sicurezza dei propri dati ed evitare che informazioni sensibili finiscano nelle mani del governo di Pechino. Visto che, come tutti sanno, la celebre applicazione di video brevi è di ...