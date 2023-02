Brunello Cucinelli alzerà gli stipendi di operai e sarte di un altro 20% (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Bisogna ridare dignità economica a questi lavori», commenta l’imprenditore. Che non teme la scelta di aumentare le retribuzioni: «Non è un costo, ma un valore, che può arrivare a un punto di ebitda» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Bisogna ridare dignità economica a questi lavori», commenta l’imprenditore. Che non teme la scelta di aumentare le retribuzioni: «Non è un costo, ma un valore, che può arrivare a un punto di ebitda»

