Bruganelli spiega perché ha cambiato idea su Antonella Fiordelisi

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei primi due mesi di GF Vip Soniasi è spesso scagliata contro. Tutti ci ricordiamo l’iconico ‘you’re not on my level’: “Io ti seguo e ho sentito tutto. Già nei primi giorni tu avevi detto a una ragazza ‘adesso ci shipperanno, vediamo come vengono i nostri nomi insieme’. Com’è che dici tu? In telecamera veritas. Quindi c’è tutto! Non ci provare minimamente a paragonarti a me, io lavoro a Mediaset da vent’anni, Se vuoi te lo dico anche in inglese: Don’t compare yourself to me, you’re not on my level“. Posizione che laha mantenuto anche in un’intervista rilasciata a Chi: “Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo ...