Brittney Griner come sta dopo la detenzione in Russia? (Di giovedì 23 febbraio 2023) La giocatrice torna in WNBA L'incubo di Brittney Griner è forse davvero alle spalle. La giocatrice per mesi è stata detenuta in Russia per poi essere rilasciata a inizio dicembre 2022 dopo un accordo tra il paese di Putin e gli USA. La Griner, che come molte colleghe durante l'off season, per guadagnare gioca in Europa era di ritorno dalla stagione in Russia, quando a febbraio 2022 venne fermata per detenzioe di un olio da cannabis. In Russia è stata condannata, ad agosto 2022, a 9 anni di reclusione e al pagamento di una multa pari a un milione di rubli. La vicenda per mesi ha tenuto banco con il mondo dello sport e la lega di basket della WNBA che si è mobilitata per liberare la Griner.

