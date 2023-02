Brescia | tentata aggressione al presidente Cellino con cinghie e uova

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildel, Massimo, è stato vittima di uncon, all’uscita del centro sportivo delle rondinelle. Il direttore generale del club lombardo, Luigi Micheli, ha così denunciato l’accaduto e comunicato come il club prenderà seri provvedimenti per gli aggressori, comprese denunce in tribunale. Un bruttissimo episodio di violenza, come sottolinea Micheli descrivendo quanto accaduto: “Tutto questo una società non può tollerarlo. Una contestazione che ha superato il civile convivere. Una cosa sono gli striscioni e i cori, un’altra quello che è successo anche quando c’è stato un lancio diverso gli uffici, all’interno dei quali c’era gente che lavorava. Ci saranno denunce”. SportFace.