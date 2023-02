Brescia | museo Diocesano inaugura percorso per non vedenti e stanza multisensoriale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Da sabato prossimo, 25 febbraio, ildiaccoglie unpermanente per none unaal buio, dal titolo 'Nella bottega del Moretto'. L'iniziativa, realizzata con il contributo di Bper Banca, presenta due momenti principali di interazione con unguidato per non, che si snoda lungo i corridoi delle collezioni delalla scoperta di opere e oggetti rappresentativi, come calici della fine del XIX secolo e pianete in velluto del primo ventennio del XX secolo, passando, in collegamento con la Via del Romanino, dal San Girolamo del XVI secolo rappresentato da una tavola tattile, fino a culminare in una sala ...