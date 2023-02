Brescia-Bari: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si sfidano due squadre dagli obiettivi opposti: le rondinelle stazionano in piena zona retrocessione, i pugliesi sono invece a ridosso della zona promozione. Brescia-Bari si giocherà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Rigamonti. Brescia-Bari: LE probabili formazioni Brescia(4-4-2): Andrenacci, Karicic, Adorni, Cistana, Mangraviti, Bjirkergren, Bisoli, Van De Looi, Listowski, Rodrigo, Aye’. All. Gastaldello Bari(4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira. All. Mignani dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si sfidano due squadre dagli obiettivi opposti: le rondinelle stazionano in piena zona retrocessione, i pugliesi sono invece a ridosso della zona promozione.si giocherà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Rigamonti.: LE(4-4-2): Andrenacci, Karicic, Adorni, Cistana, Mangraviti, Bjirkergren, Bisoli, Van De Looi, Listowski, Rodrigo, Aye’. All. Gastaldello(4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira. All. MignaniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e ...

