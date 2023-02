Braga, in campo con una maglia speciale (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra portoghese del Braga in campo al Franchi contro la Fiorentina è scesa sul terreno di gioco con una maglia speciale La squadra portoghese del Braga in campo al Franchi contro la Fiorentina è scesa sul terreno di gioco con una maglia speciale. La scritta “Portuguese Red Cross” sostituisce il main sponsor per il match di questa sera per favorire gli aiuti a Siria e Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra portoghese delinal Franchi contro la Fiorentina è scesa sul terreno di gioco con unaLa squadra portoghese delinal Franchi contro la Fiorentina è scesa sul terreno di gioco con una. La scritta “Portuguese Red Cross” sostituisce il main sponsor per il match di questa sera per favorire gli aiuti a Siria e Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

