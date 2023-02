Borussia Dortmund, soffia un colpo a zero a Juve, Milan e Roma (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accostato anche a Juventus, Milan e Roma, Daichi Kamada può lasciare l'Eintracht Francoforte alla scadenza del contratto a fine stagione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accostato anche antus,, Daichi Kamada può lasciare l'Eintracht Francoforte alla scadenza del contratto a fine stagione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : “Ogni occasione vale la pena per stare accanto a te, il viaggio durerà per sempre” L’atmosfera e la coreografia pa… - PiroliRodolfo : La Lazio in Europa: Champions league 2020-21 fase a gironi gara 1 Lazio-Borussia Dortmund 3-1. - sportli26181512 : Borussia Dortmund, soffia un colpo a zero a Juve, Milan e Roma: Accostato anche a Juventus, Milan e Roma, Daichi Ka… - Aguerismo__ : Avversarie delle italiane: Tottenham Porto Eintracht Avversarie dele inglesi: Lipsia Borussia Dortmund Milan Real… - sportli26181512 : Juve, si allontana Fresneda: Premier sullo sfondo: L'Arsenal si inserisce nella corsa ad Ivan Fresneda, 18enne late… -