Borse in rialzo, Pil Usa sotto le attese. A Milano corre Pirelli, pesante Eni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Wall Street parte positiva dopo i nuovi dati. A Piazza Affari perde quota Eni dopo i conti, mentre continua a salire Stellantis. Spread stabile sopra 190 punti, rendimento decennale in lieve calo. Sale petrolio, giù i prezzi del gas. Mercato del lavoro Usa continua a tenere Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Wall Street parte positiva dopo i nuovi dati. A Piazza Affari perde quota Eni dopo i conti, mentre continua a salire Stellantis. Spread stabile sopra 190 punti, rendimento decennale in lieve calo. Sale petrolio, giù i prezzi del gas. Mercato del lavoro Usa continua a tenere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Aggiornamento - Borse europee in rialzo, #Londra in calo ????+0,9% ????+0,5% ????+0,6% ????-0,1% Piazza Affari, Stellanti… - Federicandmore : - Borse Europa in rialzo, previsioni di Nvidia spingono titoli di chip - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rialzo, Londra in calo ????+0,3% ????+0,3% ????+0,3% ????-0,3% Pirelli +2,8%, Stellantis +1,7%. Eni -1,4%… - InvestingItalia : Borse Europa in rialzo, previsioni di Nvidia spingono #titoli di chip - - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Borse #Ue positive: oltre al dato #Usa, sale l'attesa per l'#inflazione europea. A #PiazzaAffari, scatta #Pirelli, perdono… -