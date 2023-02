Borse, dopo due sedute negative l’Europa tenta il recupero. Attesa per Pil Usa. A Milano scatta Pirelli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sale l'Attesa anche per il dato sull'inflazione europea del mese di gennaio. A Piazza Affari perdono quota le Eni dopo i conti, mentre continua a salire Stellantis Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sale l'anche per il dato sull'inflazione europea del mese di gennaio. A Piazza Affari perdono quota le Enii conti, mentre continua a salire Stellantis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicoBellei27 : RT @sole24ore: ?? Borse #Ue positive: oltre al dato #Usa, sale l'attesa per l'#inflazione europea. A #PiazzaAffari, scatta #Pirelli, perdono… - sole24ore : ?? Borse #Ue positive: oltre al dato #Usa, sale l'attesa per l'#inflazione europea. A #PiazzaAffari, scatta #Pirelli… - angiuoniluigi : RT @FinanciaLounge: Avvio in verde per i listini europei nella penultima seduta della settimana #Borse #mercati #PiazzaAffari #Eni #Essilux… - FinanciaLounge : Avvio in verde per i listini europei nella penultima seduta della settimana #Borse #mercati #PiazzaAffari #Eni… - classcnbc : Borse europee, avvio in rialzo, Londra in calo ????+0,3% ????+0,3% ????+0,3% ????-0,3% Pirelli +2,8%, Stellantis +1,7%. E… -