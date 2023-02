Borsa Milano oggi | Piazza Affari in ripresa | tonfo per Eni e Tim

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata positiva per le Borse europee, con gli investitori che sembrano aver superato le previsioni di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed e della Bce, mentre a Wall Street tutti gli indici sembrano positivi, sostenuti dall’andamento dei titoli tecnologici. Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas viaggia ancora sopra i 50 euro al megawattora. Inil petrolio, con Brent e Wti che salgono di circa il 2%. A, maglia rosa d’Europa, il Ftse Mib guadagna lo 0,65% e chiude a 27.277,62. In netto calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 180 punti base. Scende anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,36%. Sul listino principale diini bancari. Intesa Sanpaolo cresce dell’1,51%, Unicredit dell’1,92%, Banco Bpm del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,65%): L'indice Ftse Mib sale a 27.277 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa tonica, Milano +1,2% con Stellantis e Saipem - infoiteconomia : Borsa: Europa tonica, Milano +1,2% con Stellantis e Saipem - fisco24_info : Borsa: Europa tonica, Milano +1,2% con Stellantis e Saipem: Francoforte +0,7%, Parigi +0,6% - infoiteconomia : Borsa Milano si conferma tonica con gli altri Eurolistini -

riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 27.277,62 punti. 23 - 02 - 2023 17:39...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Borsa: l'Europa prova a ripartire, Milano la migliore (+0,65%) ma Eni va ko - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa Milano in rialzo su scia trimestrali, rombo del settore auto, Eni debole Da Reuters Investing.com Italia

Borsa Milano in rialzo su scia trimestrali, Pirelli e Stellantis in luce, calo di Eni Da Reuters Investing.com Italia

Eni, conti record nel 2022, ma il titolo soffre Milano Finanza

Le borse europee aprono la sopra la parità seguendo i future di Wall Street in rialzo. Dopo i primi scambi il Ftse Mib segna un +0,3% a 27.118 punti, seguito anche… Leggi ...Seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che mette fine a una serie negativa che proseguiva da quattro sedute. (ANSA) ...