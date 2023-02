Borsa: Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +1% (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le Borse europee sono in rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Dopo l'inflazione dell'eurozona l'attenzione degli investitori si sposta sul Pil degli Stati Uniti. Sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le Borse europee sono inin attesa dell'avvio didove i future sono positivi. Dopo l'inflazione dell'eurozona l'attenzione degli investitori si sposta sul Pil degli Stati Uniti. Sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +1%: A Piazza Affari corrono Stellantis e Pirelli. Giù Eni e Tim - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue positiva dopo l'inflazione Ue. In rialzo banche e auto. L'euro in lieve calo sul dollaro… - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue positiva dopo l’inflazione Ue - CamunoNet : Borsa: Europa prosegue positiva dopo l'inflazione Ue - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue positiva dopo l'inflazione Ue: In rialzo banche e auto. L'euro in lieve calo sul dollaro -