Borsa | Europa chiude in frenata | Francoforte +0 | 49%

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Seduta in cauto rialzo per le Borse europee, che interrompono la serie negativa innescata da un peggioramento delle aspettative sull'intensità della stretta monetaria di Fed e Bce. I listini, ...

Dopo i conti 2022 balzano Stellantis e Pirelli . Tentativo di recupero per le Borse europee dopo quattro sedute consecutive in calo. Gli indici hanno chiuso sopra la parita' ma sotto i massimi di ...

MILANO (Reuters) - Piazza Affari si avvia a chiudere la seduta odierna in rialzo, con un andamento lievemente migliore rispetto alle altre principali borse europee, sostenute dal rally di tech e auto ...Piazza Affari è oggi la miglior Borsa del Vecchio continente con un rialzo che interrompe ... di Wall Street si è fatta sentire nell’ultima mezz’ora di scambi in Europa, ma Piazza Affari è riuscita ...