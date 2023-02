Bonus vacanze, nuovo bando fino a 1.400 euro: a chi spetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ stato confermato anche per il 2023 il Bonus vacanze erogato dall’Inps ai pensionati, il contributo massimo individuale fino a 1.400 euro per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Bonus vacanze, a chi spetta Estate INPSieme Senior è un bando di concorso annuale che offre a circa 4mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, che compaiono nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Il nuovo bando “Estate INPSieme Senior 2023” assegna contributi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ stato confermato anche per il 2023 ilerogato dall’Inps ai pensionati, il contributo massimo individualea 1.400per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023., a chiEstate INPSieme Senior è undi concorso annuale che offre a circa 4mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, che compaiono nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto, la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Il“Estate INPSieme Senior 2023” assegna contributi ...

