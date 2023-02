Bonus vacanze 2023 fino a 1.400 euro: a chi spetta, requisiti e come fare domanda (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bonus vacanze 2023, aiuti dello Stato fino a 1.400 euro per viaggiare. Il contributo è riservato ai pensionati e a coloro che hanno una persona disabile all’interno del proprio nucleo familiare. Consiste in un contributo per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della penisola italiana. Sarà possibile presentare domanda direttamente sul sito dell’Inps, assicurandosi di avere un Isee aggiornato ed eventuali altri documenti. Il Bonus vacanze 2023 Confermato anche per il 2023. L’Inps ha varato anche per quest’anno il cosiddetto Bonus vacanze, che consiste in un contributo per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della penisola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023), aiuti dello Statoa 1.400per viaggiare. Il contributo è riservato ai pensionati e a coloro che hanno una persona disabile all’interno del proprio nucleo familiare. Consiste in un contributo per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della penisola italiana. Sarà possibile presentaredirettamente sul sito dell’Inps, assicurandosi di avere un Isee aggiornato ed eventuali altri documenti. IlConfermato anche per il. L’Inps ha varato anche per quest’anno il cosiddetto, che consiste in un contributo per soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali della penisola ...

