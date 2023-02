Bonus fotovoltaico Fvg 2023 ultime notizie: quasi 500 domande nel primo giorno di apertura del bando (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bonus fotovoltaico Fvg 2023 ultime notizie: dall’apertura del bando avvenuta dalle ore 9:00 della giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio 2023, sono state presentate quasi 500 domande in poche ore. Il bando, in particolare, prevede uno stanziamento di risorse economiche con il fine di sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici all’interno delle abitazioni private situate nella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)Fvg: dall’delavvenuta dalle ore 9:00 della giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio, sono state presentate500in poche ore. Il, in particolare, prevede uno stanziamento di risorse economiche con il fine di sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici all’interno delle abitazioni private situate nella ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleBerghino : @Mauro49131671 @CuriousTw @GabrieleFdC @Azione_it 10 TWh annui circa metà di eolico o fotovoltaico come energia gen… - infoitinterno : Dal 22 febbraio via libera alle domande per il bonus fotovoltaico - infoitinterno : Il fondo fotovoltaico e la domanda corretta: il bonus accende lo scontro elettorale tra Fedriga e Moretuzzo - infoitinterno : Bonus fotovoltaico: al via le domande per gli incentivi in Friuli - infoitinterno : Fotovoltaico, via libera alle domande per ottenere il bonus regionale -