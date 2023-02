Bonus 200 euro febbraio: ecco chi se li ritroverà in busta paga (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come abbiamo visto, il nuovo esecutivo ha ereditato dal precedente governo Draghi diversi strumenti per il welfare, e con essi anche determinati Bonus e agevolazioni. Nei mesi passati abbiamo imparato a conoscere il Bonus “una tantum” da €200 riconosciuto e le famiglie per ammortizzare il periodo buio dal punto di vista economico e sociale che stiamo affrontando, causati per lo più dal post pandemia e dall’inizio del conflitto a pochi passi da noi. Ci sono degli aggiornamenti per quel che riguarda alcuni aspiranti percettori di questo sussidio, scopriamo tutto nelle prossime righe. Per quanto riguarda questo Bonus da €200, sappiamo bene che non tutte le categorie sociali ne hanno potuto beneficiare, ed alcune sono rimaste tagliate fuori per svariati motivi. Sembra proprio però che l’attuale governo tramite l’INPS voglia dare una ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come abbiamo visto, il nuovo esecutivo ha ereditato dal precedente governo Draghi diversi strumenti per il welfare, e con essi anche determinatie agevolazioni. Nei mesi passati abbiamo imparato a conoscere il“una tantum” da €200 riconosciuto e le famiglie per ammortizzare il periodo buio dal punto di vista economico e sociale che stiamo affrontando, causati per lo più dal post pandemia e dall’inizio del conflitto a pochi passi da noi. Ci sono degli aggiornamenti per quel che riguarda alcuni aspiranti percettori di questo sussidio, scopriamo tutto nelle prossime righe. Per quanto riguarda questoda €200, sappiamo bene che non tutte le categorie sociali ne hanno potuto beneficiare, ed alcune sono rimaste tagliate fuori per svariati motivi. Sembra proprio però che l’attuale governo tramite l’INPS voglia dare una ...

