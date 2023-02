Bonan: «Inter, due hanno cambiato la gara col Porto. Basta certe scene!» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel giorno successivo alla vittoria dell’Inter contro il Porto, il giornalista Alessandro Bonan ha analizzato quanto visto ieri sera a San Siro. Tra le prestazioni da sottolineare sicuramente quelle di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ma un attacco anche al diverbio tra Onana e Dzeko PARTITA CAMBIATA – Alessandro Bonan, negli studi di Sky Sport, ha analizzato così quanto visto in Inter-Porto, partendo dal diverbio Onana-Dzeko: «Quelle scene devono finire, fossi nella società Interverrei. Per quanto non si deve dare particolarmente peso a certi episodi, parliamo comunque di professionisti. Io ieri sera ero a San Siro e ho notato che nel primo tempo l’Inter non mi è piaciuta ed è stata incastrata dal Porto. Ha avuto la forza di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel giorno successivo alla vittoria dell’contro il, il giornalista Alessandroha analizzato quanto visto ieri sera a San Siro. Tra le prestazioni da sottolineare sicuramente quelle di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ma un attacco anche al diverbio tra Onana e Dzeko PARTITA CAMBIATA – Alessandro, negli studi di Sky Sport, ha analizzato così quanto visto in, partendo dal diverbio Onana-Dzeko: «Quelle scene devono finire, fossi nella societàverrei. Per quanto non si deve dare particolarmente peso a certi episodi, parliamo comunque di professionisti. Io ieri sera ero a San Siro e ho notato che nel primo tempo l’non mi è piaciuta ed è stata incastrata dal. Ha avuto la forza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bonan: «Inter, due hanno cambiato la gara col Porto. Basta certe scene!» - - fcin1908it : Bonan: “Inter, basta scenate come ieri. Due giocatori hanno deciso la gara” - ICDb_tv : Inter Milan vs Udinese is on Sky Sport Calcio / HD. Coverage presented by Alessandro Bonan. Paolo Condò is providin… - infoitsport : Bonan: «Inter forte, in Europa si può andare avanti. Ma serve una cosa!» - internewsit : Bonan: «Inter forte, in Europa si può andare avanti. Ma serve una cosa!» - -