Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia invita a un viaggio nel tempo a bordo del nuovo ID Buzz

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Non esiste futuro senza passato.lo sa bene e, in occasione del reveal di ID.e ID.Cargo, in programma per mercoledì 1° marzo, alle ore 19.30, presso la concessionaria di via Quinto Alpini, 8, Bergamo, organizza un “ritorno al futuro” dove vintage e modernità la faranno da padrone. Al fianco diin questonelci saranno due realtà consolidate del territorio bergamasco, rappresentanti rispettivamente l’old style e l’elettrico: DannyRu Vintage e Assos Pro-Shop Bergamo. “L’idea di realizzare questa serata di festa nasce dalla consapevolezza che, per guardare al futuro in modo sostenibile e attento all’ambiente, è necessario riscoprire le radici che affondano nel nostro ...