Bonaccini, elettori Pd scelgono non su genere ma affidabilità (Di giovedì 23 febbraio 2023) La scarsa presenza di donne leader "è un problema della politica italiana, tanto è vero che Meloni è una bella eccezione. Io credo che si sceglie chi debba guidare un partito o un comune, non sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) La scarsa presenza di donne leader "è un problema della politica italiana, tanto è vero che Meloni è una bella eccezione. Io credo che si sceglie chi debba guidare un partito o un comune, non sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carovana12 : RT @carovana12: Schlein o Bonaccini? Io direi: FORZA PD! Domenica votate chi volete ma votate: é importante far sentire al partito il soste… - TommasoBonaiti : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio Lab2101 ?? il 50% degli elettori PD pensa che Bonaccini sarà il nuovo segretario ???? - Kurz741 : RT @RasoiodiRoccam: @chiccotesta Cosa è che non commenti? Che gli scansafatiche sono per la Schlein? Che quelli che subiranno la autonomia… - Iucberbert : Ricolfi fa un’analisi perfetta. È esattamente per questo che mi sono preso la libertà di punzecchiare @pfmajorino,… - stevedire : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio Lab2101 ?? il 50% degli elettori PD pensa che Bonaccini sarà il nuovo segretario ???? -