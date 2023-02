Bologna-Inter, Thiago Motta presenta la sfida in conferenza: data e ora (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bologna-Inter è il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio “Renato Dall’Ara”, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta svolgerà domani, venerdì, un allenamento a porte chiuse mentre il tecnico rossoblù presenterà la sfida in conferenza stampa. Di seguito tutte le info ALLENAMENTO E conferenza – Bologna-Inter è il Lunch Match della ventiquattresima giornata di Serie A che si giocherà allo stadio “Renato Dall’Ara” (vedi ultime). La squadra rossoblù domani (venerdì), dunque a due giorni dalla partita, svolgerà una seduta di allenamento a porte chiuse. Thiago Motta invece presenterà la sfida contro la sua ex squadra sempre domani alle 14 ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)è il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio “Renato Dall’Ara”, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra disvolgerà domani, venerdì, un allenamento a porte chiuse mentre il tecnico rossoblù presenterà lainstampa. Di seguito tutte le info ALLENAMENTO Eè il Lunch Match della ventiquattresima giornata di Serie A che si giocherà allo stadio “Renato Dall’Ara” (vedi ultime). La squadra rossoblù domani (venerdì), dunque a due giorni dalla partita, svolgerà una seduta di allenamento a porte chiuse.invece presenterà lacontro la sua ex squadra sempre domani alle 14 ...

