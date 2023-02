Bologna: Inter e PSG pensano a Thiago Motta (Di giovedì 23 febbraio 2023) . Il tecnico brasiliano che sta facendo tanto bene in questa stagione in rossoblù sarebbe finito nel mirino dei due club per la panchina. Thiago Motta Inter PSG Thiago Motta, da questa stagione in sella alla panchina del Bologna e per l’ottimo lavoro che sta facendo, come riferisce ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) . Il tecnico brasiliano che sta facendo tanto bene in questa stagione in rossoblù sarebbe finito nel mirino dei due club per la panchina.PSG, da questa stagione in sella alla panchina dele per l’ottimo lavoro che sta facendo, come riferisce ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - SimoneTogna : #Inter, qui Appiano: il #Porto è il passato, si pensa al Bologna. Scarico per chi ha giocato ieri sera contro i lus… - chicco_1990 : @AFGiudice @pisto_gol In Italia è già stato con l’Inter per calciopoli passaporti falsi . Tentativo di alterare esa… - francescac1908 : RT @asIIanismo: bologna-inter di domenica alle 12:30 -