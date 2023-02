Bologna, febbre per Orsolini, ma c’è ottimismo per l’Inter (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riccardo Orsolini ieri non si è allenato: l’attaccante del Bologna fermato dalla febbre, ma dovrebbe esserci con l’Inter Riccardo Orsolini, dopo essersi allenato con il gruppo lunedì e mercoledì ha saltato la seduta di ieri. Come riportato da Il Corriere dello Sport l’attaccante del Bologna non era presente per qualche linea di influenza. Thiago Motta è comunque ottimista sulla possibilità di averlo a disposizione contro l’Inter per la sfida di domenica nel lunch time. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riccardoieri non si è allenato: l’attaccante delfermato dalla, ma dovrebbe esserci conRiccardo, dopo essersi allenato con il gruppo lunedì e mercoledì ha saltato la seduta di ieri. Come riportato da Il Corriere dello Sport l’attaccante delnon era presente per qualche linea di influenza. Thiago Motta è comunque ottimista sulla possibilità di averlo a disposizione controper la sfida di domenica nel lunch time. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Bologna: la febbre mette ko #Orsolini, ma #Motta conta di recuperarlo per l’#Inter - tuttointer24 : Bologna, allenamento in vista dell’Inter: Orsolini fuori per febbre ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - FcInterNewsit : Qui Bologna - Orsolini a riposo per febbre, tornano in gruppo Soumaoro e Sansone - infoitsport : Bologna-Inter, sale la febbre dei tifosi! Prevista affluenza record – CdS - internewsit : Bologna-Inter, sale la febbre dei tifosi! Prevista affluenza record - CdS - -