Blue Bloods 14 a rischio? Trattative in corso per il rinnovo | ma la CBS chiede tagli al budget

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ethenalss : Se non rinnovano Blue Bloods io mi do fuoco - AMarya86 : RT @comingsoonit: Buone notizie: le squadre di #NCIS, NCIS: Hawai’i e #CSI Vegas indagheranno su altri casi. Le serie sono state rinnovate… - comingsoonit : Buone notizie: le squadre di #NCIS, NCIS: Hawai’i e #CSI Vegas indagheranno su altri casi. Le serie sono state rinn… - gladiatorsuit : guardando blue bloods e nello stesso episodio abbiamo guido di naccio e gabriele vender ovvero i doppiatori di harv… - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:50) Blue Bloods - Stagione 13 Episodio 4 - Un agente per l'Intelligence (Telefilm) #StaseraInTV 19/02/2023 #SecondaSerata @RaiDue -

Restano per ora fuori(per la quale la trattativa pare si sia complicata a fronte della richiesta di un forte taglio dei costi), East New York e S. W. A. T. , mentre NCIS: Los Angeles si ...Los Angeles' e '' su Rai2 (rispettivamente, 848.000 spettatori, share 4.1%, e 698.000 spettatori, share 3.6%), 'Zona Bianca' su Rete4 (552.000 spettatori, share 3.8%), '4 Hotel' su Tv8 (...

"Ncis Los Angeles" e "Blue Bloods" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Blue Bloods, la stagione 13 su Rai 2: la puntata di domenica 19 febbraio, trama, cast e streaming della serie tv Tvblog

Blue Bloods-Un agente per l'Intelligence su RaiDue - Guida TV Guida TV

Guida serie TV del 5 febbraio: The Last of Us, Blue Bloods, Il Re Teleblog

Ncis e Blue Bloods stasera in tv domenica 29 gennaio. La trama Corriere dell'Umbria

Some fans may forget that he was almost a lawyer at one point, as well as engaged to Sydney Davenport (Dylan Moore). Back when "Blue Bloods" was a rookie walking the beat for the first time in ...Looking confused at Nathan, Bradley teased: "Have you been drinking Did you say that it is inspirational" READ MORE: Blue Bloods fans rage as they expose plot hole in Erin’s evidence Nathan proudly ...