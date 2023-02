Blitz a Origgio | 7 minori sorpresi con droga | i genitori vanno a recuperarli

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 23 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Intervento delle forze dell’ordine anei confronti di un gruppo di minorenni, con la Polizia locale intervenuta nel parco di via Piantanida in un’operazione antiche ha portato a fermare 7 ragazzi minorenni: ritirati poi dai, che non hanno mascherato il loro imbarazzo di fronte al comportamento dei figli., 7... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.