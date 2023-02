“Birra dell’Anno” | Bergamo fa incetta di premi Hammer pigliatutto

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Rimini. Laartigianale della provincia disi conferma tra le migliori d’Italia. La 18esima edizione del concorso nazionale “” promosso da Unioni nell’ambito del Beer and Food Attraction alla fiera di Rimini ha consacrato diverse produzioni del territorio di, dove è arrivata una pioggia di medaglie. E dire che la concorrenza era davvero altissima: ben 2.227 le birre proposte da parte di 305 birrifici italiani, suddivise in 45 categorie e valutate da una giuria composta da un team di 81 esperti italiani e stranieri. In alto i boccali, quindi, per i birrificidi Villa d’Adda, Sguaraunda di Pagazzano e Otus di Seriate, in grado di ottenere complessivamente cinque piazzamenti di grande prestigio. A trionfare è in particolare ...