Bill Viola, il genio della videoarte, arriva a Palazzo Reale a Milano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal 24 febbraio al 25 giugno 2023 il Palazzo Reale di Milano presenta un’importante mostra. L’esposizione è dedicata a quello che è considerato, già dagli anni Settanta, il maestro indiscusso della videoarte. La mostra Bill Viola a Milano, promossa dal Comune di Milano-Cultura, è prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia. L’esposizione si avvale della collaborazione del BillViola Studio e ripercorre l’intera carriera artistica del genio creativo. Presenta al pubblico quindici capolavori all’interno delle prestigiose sale. Bill Viola, il genio della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal 24 febbraio al 25 giugno 2023 ildipresenta un’importante mostra. L’esposizione è dedicata a quello che è considerato, già dagli anni Settanta, il maestro indiscusso. La mostra, promossa dal Comune di-Cultura, è prodotta e organizzata dae Arthemisia. L’esposizione si avvalecollaborazione delStudio e ripercorre l’intera carriera artistica delcreativo. Presenta al pubblico quindici capolavori all’interno delle prestigiose sale., il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : La mostra dedicata all'artista Bill Viola, pioniere della new media art a Palazzo Reale a Milano, da venerdì 24 feb… - vivere_milano : A Palazzo Reale una grande mostra dedicata a Bill Viola, pioniere della new media art - Lara_L0lli : RT @giornalemetro: Milano, a Palazzo Reale mostra dedicata a Bill Viola pioniere della New Media Art | Giornale Metropolitano - iuba73 : RT @arthemisiaarte: NEWS!! Manca un solo giorno alla mostra del più grande artista della videoarte dagli anni 70 a oggi: Bill Viola.? L'art… - CorriereQ : Per la prima volta a Milano, un’imperdibile mostra dedicata al genio della videoarte: BILL VIOLA -