Bill Gates acquista quote Heineken, nonostante disse di non essere "un grande bevitore di birra" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bill Gates ha acquisito una partecipazione di minoranza in Heineken Holding NV, l'azionista di controllo del secondo produttore di birra al mondo, per circa 902 milioni di dollari. Bill Gates acquista una partecipazione in Heineken per 902 milioni di dollari Il fondatore e filantropo di Microsoft la scorsa settimana ha raccolto il 3,8% di Heineken

