Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le immagini della kermesse canora sono blindate da un rigido contratto, eppure girano ovunque sul Web Influencer, a… - Digital_Day : La Commssione Europea fa la prima mossa spinta dalle telco. La consultazione è disponibile online - giornalettismo : Le Big Tech pagano le tasse, ma lo fanno in Paesi con regimi fiscali vantaggiosi, così riescono a 'risparmiare'. T… - giornalettismo : Quanto ha contribuito l'assenza di una tassazione efficace sull'accumulo di ricchezze di #BigTech e come, a questo… - akamasensei : Big tech, violare la concorrenza lede i diritti fondamentali: gli interventi Ue -

Breton: focus su connettività, non lotta trae telco Si guarda anche a un 'contributo equo' per tutti gli attori digitali: le '' verranno cioè chiamate a pagare parte dei costi delle ...Ecco perché Una sfida traquella nel settore sanitario. Insieme alla notizia di Apple che da più di 10 anni sta lavorando a un progetto top secret per aiutare le persone affette da diabete ...

Perché le Big Tech stanno licenziando migliaia di lavoratori in modo disumano Valori.it

Big tech, violare la concorrenza lede i diritti fondamentali: gli interventi Ue Agenda Digitale

Ue avvia consultazioni su contributo Big Tech a costi rete tlc Da Reuters Investing.com Italia

Big Tech deve pagare la realizzazione della rete Al via la consultazione pubblica europea DDay.it

Big Tech e ricchezza: l'intervista a Alessandro Sahebi | Giornalettismo Giornalettismo

La Commissione europea ha annunciato tre iniziative per accelerare la diffusione della banda larga, tra cui il contribuito economico delle Big Tech.La Commissione europea ha svelato un piano per potenziare fibra ottica e 5G e propone una "quota equa" di pagamento a carico dei giganti del web come Google, Amazon e Netflix View on euronews ...