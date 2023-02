Biden sulla sospensione del trattato Start: 'Ha sbagliato ma non credo che Putin pensi di usare l'arma nucleare' (Di giovedì 23 febbraio 2023) La sospensione del trattato Start è stato un 'atto irresponsabile' e un 'grave errore', ma questo non vuol dire che Putin 'stia pensando di usare armi nucleari o qualcosa del genere'. Lo ha detto il ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ladelè stato un 'atto irresponsabile' e un 'grave errore', ma questo non vuol dire che'stia pensando diarmi nucleari o qualcosa del genere'. Lo ha detto il ...

