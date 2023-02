(Di giovedì 23 febbraio 2023) Joeha annunciato che gli Usa hannoto Ajay, ex Ceo di Mastercard e attualedi(la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altreJuventus e di Stellantis), a nuovo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. “Ajay – si legge in una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Biden candida il presidente di Exor Banga alla guida della Banca Mondiale: Joe Biden ha annunc… - gekomino : @FmMosca la verità la conoscono tutti, ma la signora Aspen è vincolata per contratto a cambiare i pannoloni a biden… -

Il Partito democratico europeo sia ispirare una nuova coalizione politica il cui obiettivo ... Joe, Summit for Democracy, febbraio 2021 Il momento per combattere per la democrazia non e ...E sesi, il campo democratico potrebbe restare semi - deserto , riducendo le primarie a una formalità. Il campo repubblicano C'è, invece, fermento in campo repubblicano, dove la mossa ...

La corsa verso 'Usa 2024' aspetta la decisione di Joe Biden Affarinternazionali

Nikky Haley si candida alle primarie dei Repubblicani e lancia la sfida a Trump per il 2024 RaiNews

Stati Uniti, Nikki Haley si candida alle presidenziali 2024 e sfida Trump la Repubblica

Nikki Haley sfida Trump, l’ex ambasciatrice americana all’Onu si candida alle primarie Repubbli... Il Riformista

Matthew McConaughey corre per la Casa Bianca Lo staff è pronto, la moglie meno Io Donna

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il viaggio in Ucraina era il colpo massimo, il tentativo estremo di Giorgia Meloni per recuperare protagonismo sul piano internazionale. E invece anche stavolta la corsa della premier per il successo ...