Biden candida Ajay Banga alla guida della Banca mondiale: E' l'ex ceo di Mastercard

Joe Biden ha annunciato che gli Usa hanno candidato Ajay Banga, ex Ceo di Mastercard, nuovo presidente della Banca Mondiale. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. (ANSA). (ANSA) ...Il presidente ha sempre detto di puntare a un secondo mandato e i suoi consiglieri restano convinti che, alla fine, sceglierà di ricandidarsi. Ma qualche giorno fa Biden ha detto di non sentirsi ancor ...