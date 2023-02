Biathlon | Lukas Hofer chiude la stagione I convocati dell’Italia per Nove Mesto | spiccano Vittozzi e Wierer

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La Coppa del Mondo 2022-2023 ditornerà in scena nel weekend del 2-5 marzo a(Repubblica Ceca). La massima competizione internazionale itinerante tornerà a farsi compagnia dopo la pausa sostenuta a febbraio in occasione dei Mondiali di Oberhof. Spicca l’assenza di, il quale ha deciso dire anzitempo la propriaper guarire definitivamente dall’infiammazione ai tendini tibiali. L’altoatesino ha preso parte alla recente rassegna iridata, ma in precedenza aveva saltato tutte le tappe di Coppa del Mondo. Presenti le quattro azzurre che hanno conquistato la medaglia d’oro in staffetta ai Mondiali: Lisa(bronzo anche nell’inseguimento e nella single mixed), Dorothea, Samuela ...

L'Italia con il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer ha chiuso al settimo posto. Mondiali di biathlon, il medagliere. Grazie a questo storico trionfo, l'Italia ... Quattro ragazze d'oro. Ai Mondiali di biathlon in corso di svolgimento a Oberhof, in Germania, la squadra femminile azzurra ha ... Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer - avevano chiuso al settimo ...

La Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon tornerà in scena nel weekend del 2-5 marzo a Nove Mesto (Repubblica Ceca). La massima competizione internazionale itinerante tornerà a farsi compagnia dopo la pausa sostenuta a febbraio in occasione dei Mondiali di Oberhof.